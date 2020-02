Tornata dalla Cina famiglia si mette in isolamento

POMPONESCO (7 febbraio 2020) - Bar chiuso due settimane per precauzione sanitaria e per scongiurare ogni possibile problema. Succede a Pomponesco dove i gestori del bar Cafè & Caffè di piazza XXIII Aprile, di nazionalità cinese, hanno ricevuto indicazioni in merito alla chiusura dell’esercizio commerciale per due settimane.

Titolare del locale da circa un decennio è Xu Lining che era partito il 22 gennaio per la sua città d’origine in Cina assieme alla moglie e alle due figlie che frequentano a Pomponesco una la scuola primaria e una la scuola materna, per festeggiare il Capodanno cinese e rivedere i famigliari. La ricorrenza si sarebbe dovuta festeggiare il 25 gennaio ma in tante zone della Cina è stato annullato per cercare di limitare il più possibile la diffusione del Coronavirus.

