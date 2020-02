Sbanda con la sua auto e finisce nel fosso

MARCARIA (6 febbraio 2020) - Sono ancora da chiarire le cause che hanno determinato ieri pomeriggio una fuoriuscita autonoma di un’autovettura in strada Canove, a Campitello di Marcaria. Il conducente, un residente di Marcaria classe 1931, ha infatti sbandato con il proprio veicolo finendo nel fosso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il 118; l’anziano è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale di Mantova e ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

