Mamme in aula:  «Se lo allacci, lo salvi»

CASALMAGGIORE (5 febbraio 2020) - «Se lo allacci, lo salvi». Accompagnato da questo slogan significativo, ieri pomeriggio, al Consultorio Familiare di Casalmaggiore, con sede nel Palazzo delle Opere Pie in piazza Garibaldi, si è tenuto un interessante incontro sui «Bimbi sicuri in auto». L’iniziativa, che fa capo all’Asst di Cremona, è stata promossa con la collaborazione della polizia locale di Casalmaggiore e della polizia locale di Settimo Milanese, con il patrocinio della Regione Lombardia. Relatore il commissario capo Massimo Madesani, vicecomandante della polizia locale di Settimo Milanese.

L’introduzione è stata a cura del comandante della polizia locale di Casalmaggiore, Silvio Biffi. Madesani si è soffermato sull’importanza delle cinture di sicurezza e dei seggiolini: «Ho avviato queste iniziative informative dieci anni fa, dopo aver constatato come genitore determinate situazioni. Mi ha lasciato perplesso vedere persone che, al momento di caricare in auto i figli, tenevano comportamenti non idonei. Con il Consultorio abbiamo così attivato questo corso, con il patrocinio della Regione Lombardia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO