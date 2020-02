Relax e amici per Bastoni

PIADENA DRIZZONA (5 febbraio 2020) - Alessandro Bastoni, non più promessa ma assoluta certezza dell’Inter — dove ha ormai un posto da titolare in difesa grazie alle sue brillanti prestazioni, riconosciute da tutta la critica sportiva — lunedì sera, reduce dalla partita vittoriosa di domenica con l’Udinese, ha trascorso un piacevole momento conviviale alla Butega del Selèr, il locale aperto qualche tempo fa in via Mazzini, di fianco ai giardini pubblici, da Giorgio Pizzoni, l’imprenditore titolare della Pool Pharma, l’azienda specializzata nei prodotti per il benessere e la bellezza.

Alessandro, che compirà 21 anni il prossimo 13 aprile, era in compagnia, oltre che del fratello Luca (seduto a tavola di fronte alla sua fidanzata Martina Bulgarelli), di alcuni suoi cari amici di Piadena. Ale, ragazzo serio e con i piedi ben piantati a terra, è sempre rimasto molto legato a Piadena, dove torna sempre molto volentieri. E non è certo uno che «se la tira» ma è sempre molto disponibile con tutti.

