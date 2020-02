Pianta cade a una trentina di metri dal sovrappasso ferroviario

PIADENA DRIZZONA (4 febbraio 2020) Il forte vento di oggi ha causato alle 14.30 circa la caduta di un albero sulla strada comunale via Parco Oglio, che collega l’Asolana a Castelfranco d’Oglio. Il traffico è interrotto alla circolazione e deviato dalla polizia locale dell’ACI 12. La pianta è rovinata al suolo a una trentina di metri dal sovrappasso ferroviario della linea Brescia Parma. Attesa per la rimozione una squadra della protezione civile Platina di Piadena Drizzona. I vigili del fuoco sono impegnati in altri interventi.

