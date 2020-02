CRI, alle elezioni una sola lista

CASALMAGGIORE (4 febbraio 2020) - Domenica 16 febbraio ci sarà solo una lista — «Il futuro è adesso» — candidata per il rinnovo quadriennale del Comitato di gestione del Comitato di Casalmaggiore della Croce Rossa Italiana. Lo ha formalizzato l’ufficio elettorale, formato da Oriele Segàla (del Comitato di Cremona), presidente, dagli scrutatori Cora Marconi e Ivano Bianchi e dal segretario Gabriella Boselli Botturi (con membri supplenti Marina Sgarbanti e Pietro Maia), prendendo atto della situazione alle 18 di sabato, alla scadenza del termine per presentare le liste.

Candidato presidente è il presidente uscente Rino Berardi. Della lista, sottoscritta e sostenuta da parte di 22 soci titolari di elettorato attivo, fanno poi parte i candidati consiglieri Teresa Schiroli, Massimiliano Motti Krogher, Cristian Gamba, Alfonso Ventura, Angelo Martani e Maria Vella Bianchi. Il presidente dell’ufficio elettorale locale ha preso atto che non sono pervenute candidature valide per la carica di consigliere giovane, dandone contestuale comunicazione al Comitato Regionale per il seguito di competenza. Alberto Fazzi resta in carica come delegato dei giovani.

Il consiglio che uscirà dalle votazioni del 16 dovrà occuparsi dell’appuntamento più importante del 2020, l’inaugurazione della nuova sede. Ieri erano in corso, da parte dell’impresa Ze.Ba di Fidenza, i lavori esterni preliminari all’asfaltatura della viabilità che circonda l’edificio posto in fregio alla provinciale Asolana.

