Ubriaca, vaga nella notte a bordo strada e aggredisce i carabinieri che provano a soccorrerla

CANNETO SULL'OGLIO (3 febbraio 2020) - I carabinieri, insieme agli uomini del 118, tentano di soccorrere una ragazza che vaga nella notte a bordo strada. La giovane, in evidente stato di ubriachezza, per tutta risposta aggredisce i militari e lancia un sasso verso la loro auto. E' successo ieri sera, sulla provinciale 7 che collega Canneto ad Asola. La 24enne, di origine lettone e residente a San Giorgio di Mantova, è stata denunciata per violenza a pubblico ufficiale, percosse e danneggiamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO