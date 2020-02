Minaccia di morte la moglie mentre è in caserma, arrestato

VIADANA (3 febbraio 2020) - Minaccia di morte la moglie mentre si trova in caserma e viene arrestato dai carabinieri. E' successo ieri, a Viadana.

Un 35enne originario di Crotone e residente in paese, si è presentato alla stazione dei carabinieri dove erano già presenti la moglie 34enne e il suocero. L'uomo, davanti ai militari, ha cominciato ad inveire contro la donna, minacciandola più volte di morte. La reazione dei carabinieri è stata immediata e, in base alle nuove normative del “codice rosso”, hanno fatto scattare per le manette ai polsi del 35enne (che adesso si torva in carcere a Mantova) per il reato di “maltrattamenti contro familiari”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO