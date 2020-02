Postamat, fallisce l'assalto esplosivo: ladri in fuga

CASALMAGGIORE (3 febbraio 2020) - Tentativo fallito, questa notte, di fare esplodere il postamat di Casalmaggiore. I ladri sono entrati in azione intorno alle 2, hanno piazzato l'esplosivo all'interno del dispositivo ma qualcosa è andato storto. Nel frattempo è scattato l'allarme e i carabinieri sono giunti sul posto in un lampo, in tempo per vedere i malviventi in fuga. L'area è stata recintata in attesa dell’arrivo degli specialisti da Milano al fine di mettere in sicurezza la zona perché l’esplosivo è ancora all’interno. L'ufficio postale è chiuso.