Viabilità: «Troppi rischi, serve un rondò»

VICOBONEGHISIO/CASALMAGGIORE (3 febbraio 2020) - «A quell’incrocio purtroppo si verificano con una certa frequenza degli incidenti. L’ultimo è avvenuto il 28 gennaio, ma non molto tempo prima ce n’era stato un altro. Chiediamo all’amministrazione provinciale di fare qualcosa per aumentare la sicurezza in quel punto».

Da Vicoboneghisio, tramite un cittadino, giunge una richiesta dopo il sinistro di martedì scorso che ha visto il coinvolgimento di tre autoveicoli: una Citroen C3, un Fiat Ducato e un autocarro adibito al trasporto di autovetture. Fortunatamente non è successo nulla di grave, a parte qualche contusione per una donna di Casalmaggiore di 70 anni che si trovava sulla vettura. Il punto in questione è quello in cui la provinciale 88 incrocia le strade per Vicobellignano e per Cappella.

