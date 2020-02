Morto a 98 anni Giuseppe Degrada reduce di El Alamein

CASALMAGGIORE (2 febbraio 2020) - Si è spento a 98 anni (i 99 li avrebbe compiuti il prossimo 15 aprile) a Canevino (Pavia) Giuseppe Degrada. Era uno degli ultimi reduci di El Alamein, dove venne inviato come paracadutista della Folgore e dove rimase tra ottobre e novembre 1942. A Casalmaggiore visse per quasi 30 anni, dal 1983 al 2011. L'amministrazione comunale, nel 2011, con l'allora sindaco Claudio Silla, lo premiò con una cerimonia in Municipio per i suoi 90 anni. Celebri, negli ultimi anni, furono i suoi lanci con il paracadute effettuati in due occasioni: lo scorso giugno e tre anni fa.

