IperSimply chiude per due settimane: «Poi sarà Conad»

VIADANA (2 febbraio 2020) - Dopo il trasferimento dal gruppo francese Auchan all’italiana Conad, l’IperSimply di Cogozzo chiuderà ma solo per poco più di due settimane, in modo da permettere la transizione tecnica e organizzativa alla nuova società. «Ci è stato comunicato che chiuderemo il 17 febbraio e riapriremo il 4 marzo, altro non sappiamo sul nostro futuro»: fanno sapere i dipendenti, una cinquantina circa. Una certezza, insomma, ma anche tante incognite nel caso venissero individuati eventuali esuberi nell’ambito della riorganizzazione del punto vendita. Il passaggio ufficiale era previsto per il prossimo 5 febbraio, ma slitterà invece di qualche giorno nell’attesa che i sindacati vengano convocati per conoscere il piano operativo ed economico dell'azienda. «Attendiamo di sapere la data dell’incontro, per il momento siamo solo a conoscenza del fatto che la nuova società si chiamerà Conad Forti», dice David Gabbrielli della Filcams Cgil Mantova. Notizie di possibili esuberi nel supermercato di Cogozzo? «Al momento no».

