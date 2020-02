Argine del Po ripulito: via anche i due pioppi gemelli

CASALMAGGIORE (2 febbraio 2020) - Dopo la piena di fine novembre, l’Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, nei giorni scorsi, non appena le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, ha effettuato alcuni lavori di pulizia e di consolidamento dell’argine maestro a Casalmaggiore. In particolare, gli operai, avvalendosi anche di un escavatore, hanno rimosso molti tronchi e rami che si erano incagliati nella zona. Abbattuto e tagliato anche un vecchissimo pioppo (posto tra i due ponti, stradale e ferroviario), che purtroppo rappresentava ormai un pericolo. Il livello alto del fiume aveva già fatto cadere il pioppo gemello, posto nelle immediate vicinanze.

