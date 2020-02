Carlos dal Brasile è «re» del gelato padano

CASALMAGGIORE (2 febbraio 2020) - Lo scorso anno, ospite di Alessandro Borghese nel programma «Kitchen Sound» in onda su Sky Uno, propose il suo gelato al pesto per arricchire una gustosa bruschetta. Adesso Carlos Henrique Silva, 40 anni, brasiliano residente da tanti anni a Casalmaggiore, titolare della gelateria Copacabana di via Cavour, ha fatto un altro passo. «Ho deciso - spiega - di recuperare l’usanza di mangiare il formaggio con la frutta, preparando un gelato al grana padano 30 mesi con mostarda di pere cotogne bio». Carlos lo ha fatto dopo essere stato chiamato dalla Bravo Spa, azienda leader nel settore di produzione attrezzature per gelateria, pasticceria e cucina, per condurre, con Vetulio Bondi, gli show cooking di «Unconventional Gelato» presso il suo stand al Sigep 2020, alla Fiera di Rimini, il 42esimo Salone Internazionale dedicato alla gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè.

«Ho avuto l’onore e il piacere di condividere il place con personaggi del calibro di Ernst Knam (pasticciere, chef e personaggio televisivo), Iginio Massari (bresciano, considerato il Maestro dei maestri pasticceri italiani), Alessandro Borghese, Angelo Grasso, Vetulio Bondi, Danilo Freguja, Antonio Bachour, Beppo Tono, due volte campione mondiale di gelateria, Lucia Sapia, prima donna a vincere il campionato del mondo di gelateria nel 2008».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO