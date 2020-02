Sostituzione di persona, denunciato 41enne brasiliano

CANNETO SULL'OGLIO (1 febbraio 2020) - I carabinieri della Stazione di Canneto sull’Oglio hanno denunciato un uomo brasiliano, classe 1979 residente a Catanzaro, per sostituzione di persona e per detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici. L’uomo infatti nel mese di dicembre aveva contattato telefonicamente un 31enne di Canneto, e fingendo di aver commesso un errore durante una fase di registrazione ad un servizio online, si faceva trasmettere dalla vittima un codice che aveva ricevuto sul proprio cellulare. Da quel momento il profilo Facebook del 31enne era diventato per lui inaccessibile, essendo stati cambiati i codici di accesso. Dopo la denuncia da parte della vittima, i militari hanno quindi dato via all’attività di indagine, che ha portato rapidamente all’individuazione del brasiliano che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per sostituzione di persona e per altro reato informatico.

