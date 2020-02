È Gardini il candidato dei 5 Stelle

VIADANA (1 febbraio 2020) - Lorenzo Gardini, 29 anni, laureato in Medicina e Chirurgia, attualmente guardia medica sul territorio mantovano e frequentante un corso di formazione per diventare medico di famiglia, è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative di primavera. La sua candidatura è stata ufficializzata all’Officina delle idee in via Cavallotti 10 (la sede elettorale dei pentastellati) alla presenza di numerosi militanti e simpatizzanti, del parlamentare Alberto Zolezzi, del consigliere regionale Andrea Fiasconaro, del facilitatore regionale Stefano Capaldo e dei consiglieri comunali Alessandro Teveri e Monica Susy Foti. Gardini ha spiegato quali sono le sue priorità: «La città è in degrado e la nostra squadra è un’opportunità di cambiamento».

