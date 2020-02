Borsa di studio: «Giornalisti come Marco»

SOLAROLO RAINERIO (1 febbraio 2020) - Il Rotary Club Piadena Oglio Chiese ha istituito la prima edizione della borsa di studio intitolata a Marco Bazzani, il caposervizio della redazione di Casalmaggiore del giornale La Provincia scomparso lo scorso 21 settembre. Ad illustrarne i contenuti è stato il presidente del club, Gianfranco Tripodi, nel corso di una conviviale che si è tenuta al ristorante La Clochette di Solarolo Rainerio.

Presenti alla cena, alla quale hanno partecipato una quarantina di rotariani, la moglie di Bazzani, Annunciata Camisani, e il fratello Davide. La serata è stata aperta dal suono della campana e dalle note degli inni rotariano, europeo e italiano. «Marco, oltre ad essere stato socio fondatore del Rotary Club Piadena Oglio Chiese dieci anni fa, è stato, soprattutto, giornalista: di quelli veri, autentici. Appassionato del proprio lavoro, che ha sempre svolto con professionalità, dedizione e profondo rispetto verso tutti», ha detto l’avvocato Tripodi. «Favorire, attraverso questa borsa di studio, la formazione di giovani che vogliano intraprendere la professione di giornalista, è un po’ come continuare a coltivare il sogno e la passione di Marco: raccontare la vita, la cultura, il cambiamento di un territorio; raccontare le persone e i loro bisogni». Il presidente ha spiegato di avere instaurato una collaborazione con il direttore del giornale, Marco Bencivenga, per la definizione dell’iniziativa.

Come si partecipa. Possono partecipare al bando i giovani che non abbiano compiuto, alla data del 31 marzo 2020, i 26 anni di età e che abbiano residenza o domicilio in uno dei Comuni del territorio di competenza del Rotary Club Piadena Oglio Chiese o nel territorio dell’Oglio Po; che siano iscritti e frequentino una delle facoltà universitarie con indirizzo umanistico e comunicazione: Filosofia, Lettere, Lingue e Letterature Straniere, Scienze dei Beni Culturali, Scienze dell’Ambiente del Territorio e del Paesaggio, Scienze Umanistiche per la comunicazione, Storia, Antropologia, religioni e civiltà orientali, Archeologia, DAMS, Informatica Umanistica, Mediazione linguistica e culturale, Scienze archivistiche e librarie, Scienze dell’Educazione e della formazione primaria, Scienze linguistiche, Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio.

Il bando vedrà l’assegnazione di due borse di studio: una del valore di 700 euro al candidato che, ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, avrà ottenuto il voto più alto, e una del valore di 300 euro, al secondo voto più alto. Prevista anche una menzione al terzo.

