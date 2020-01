Croce Rossa, ancora nessun candidato

CASALMAGGIORE (31 gennaio 2020) - Domenica 16 febbraio si terranno le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Casalmaggiore. Il termine per la presentazione delle liste è fissato alle 18 di domani ma, a tutto ieri, nessuno si è ancora fatto avanti con proposte di candidature. Si sta ripetendo, dunque, quanto avvenuto in occasione del mandato precedente, quando ci fu una sola lista a presentarsi, «Insieme per la continuità e lo sviluppo» con candidato presidente, poi eletto, Rino Berardi. Le votazioni allora si tennero domenica 28 febbraio 2016.

«Fino ad ora - commenta Berardi - c’è stato silenzio e questo effettivamente suscita una certa preoccupazione, soprattutto perché il lavoro che abbiamo portato avanti con la realizzazione della nuova sede deve avere assolutamente un seguito, anche in vista della futura inaugurazione».

