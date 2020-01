Furto al distributore automatico dell'ospedale

VIADANA (30 gennaio 2020) - Nella giornata di ieri i militari della Compagnia di Viadana sono intervenuti presso l’Ospedale di “lunga degenza” di Viadana, in via Largo De Gasperi, allertati da un medico perché alcuni pazienti avevano segnalato poco prima la forzatura di un distributore automatico di bevande posto nella sala di attesa del Reparto di Riabilitazione Generale Geriatrica. I militari, durante il sopralluogo effettuato, hanno appurato che la macchina era stata forzata, aperta e svuotata di tutto il denaro che era presente all’interno. Le indagini sono tuttora in corso.

