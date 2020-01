Sfruttamento della manodopera clandestina, arrestata una coppia di cinesi

MARCARIA (29 gennaio 2020) - Tre lavori su quattro in nero e clandestini in Italia. Marito e moglie cinesi, gestori di una azienda tessile, sono stati arrestati e dovranno rispondere di sfruttamento della manodopera.

A far scattare le manette ai polsi dei 47enni sono stati i carabinieri della compagnia di Viadana, entrati in azioni insieme ai militari della stazione di Castel Goffredo, al nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Mantova, al personale INAIL e INPS e al personale dell’azienda territoriale sanitaria Valpadana. Una task force appositamente costituita su disposizione della Prefettura per prevenire questo tipo di irregolarità nell'ambito del settore di confezionamento dell'abbigliamento.

Gli operanti, a seguito di un controllo all’interno dell'azienda gestita della coppia arrestata, hanno identificato complessivamente 4 lavoratori, di cui 3 in nero, privi di regolare contratto e clandestini. I carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro, hanno provveduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale ed hanno emesso sanzioni amministrative per un ammontare di circa 15.000 euro oltre al recupero contributivo in corso di quantificazione. I macchinari e la merce sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

Gli arrestati sono ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima che dovrebbe svolgersi nella giornata di dopodomani.