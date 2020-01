Spaccio di droga, arrestato un 23enne

ASOLA (29 gennaio 2020) - Lo tenevano d'occhio da tempo, i carabinieri. Messi in allerta dalle segnalazioni di alcuni cittadini che lasciavano presagire un giro di spaccio di droga nella periferia di Asola, i militari hanno iniziato a seguire i movimenti di un 23enne marocchino fin quando sono riusciti ad incastrarlo e arrestarlo ieri sera. Lo spacciatore è stato colto sul fatto, mentre cedeva cocaina a un giovane cremonese.

I carabinieri hanno assistito allo scambio avvenuto in una frazione di secondo, il denaro e la dose di cocaina che passano da una mano all'altra in modo quasi impercettibile. Venditore e acquirente, malgrado un debole tentativo di fuga del primo, sono stati bloccati e perquisiti. In tasca al compratore è stata trovata una bustina contenente mezzo grammo di cocaina (prova dello spaccio), in quelle dello spacciatore sono stati rinvenuti altri 21 grammi di cocaina già suddivisi in 31 dosi, pronte per essere vendute, nonché grammi 20 di hashish, già preparati in dosi, due telefoni cellulari e 260 euro in contanti, sicuramente provento dell’attività di spaccio.

Il 23enne dovrà ora rispondere al giudice del tribunale di Mantova del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani. Il cremonese è stato invece segnalato alla Prefettura, quale assuntore.

