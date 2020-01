Utilizzano il barbecue in casa, intossicate due sorelle

MARCARIA (28 gennaio 2020) - Intervento dei carabinieri, ieri sera, presso l'abitazione di una donna tunisina dopo la segnalazione di un’intossicazione da monossido di carbonio. Giunti sul posto con i vigili del fuoco e personale del 118, i militari hanno appurato che la proprietaria di casa, insieme alla sorella, aveva utilizzato un barbecue all’interno dell’abitazione per riscaldarsi, e questo ha provocato una saturazione di monossido nella struttura. Entrambe le donne sono state trasportate in codice giallo presso l’ospedale di Mantova, e l’abitazione è stata messa in sicurezza dai pompieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO