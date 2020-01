Giorno della memoria, struggente concerto in stazione

PIADENA DRIZZONA (27 gennaio 2020) - Musiche ebraiche in stazione per celebrare il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto, ieri pomeriggio a Piadena, con un concerto evocativo, ricco d’atmosfera, struggente, commovente, diretto dal maestro Roberto Solci, giunto alla popolarità internazionale per essere stato Classical music consultant, trascritpion and coach per la colonna sonora del film premio Oscar 2018 Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, girato a Crema.

