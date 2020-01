Auto ibrida e fototrappola: i Comuni in cerca di fondi

CASALMAGGIORE (27 gennaio 2020) - Le giunte comunali di Casalmaggiore e Martignana di Po hanno approvato un progetto per implementare le dotazioni tecnico-strumentali per la polizia locale del comando casalese di via Saffi. Gli atti sono stati approvati con la finalità di reperire risorse regionali per l’acquisto di una nuova vettura. Si punta, in particolare, all’acquisto di una Toyota Chr business ibrida, del costo di 25.900 euro, Iva esclusa, che sarà fornita delle necessarie trasformazioni per l’uso destinato alla polizia locale, quindi con allestimento grafico, faretti blu lampeggianti, sistema elettronico bitonale e sistemazione del vano bagagli con quanto serve agli agenti in servizio, compresa la struttura porta dotazioni per cartelli stradali e coni e la valigia rilevamento incidenti. Attualmente il parco veicoli in dotazione alla polizia locale consta di tre vetture. Nel rispetto di quanto prevede il bando regionale, il progetto deve essere volto alla riduzione dell’inquinamento tramite l’acquisto di vetture ibride. Per Martignana Po viene previsto l’acquisto, al costo di 681 euro, Iva esclusa, di una fototrappola digitale con una dotazione adatta a fotografare nitidamente le targhe delle auto in movimento. La doppia ottica di cui è dotato il sistema consente di impostare specifici parametri per il rilevamento di giorno e di notte. L’obbiettivo della fototrappola è quello di rilevare eventuali infrazioni, come l’abbandono indiscriminato sul territorio di rifiuti, malcostume purtroppo molto diffuso e difficile da stroncare, se non forse con l’emissione di sanzioni economiche.

