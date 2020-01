Comunità in lutto, addio alla professoressa Maria Teresa Grassi

CALVATONE (26 gennaio 2020) - La comunità di Calvatone è in lutto dopo aver appreso della scomparsa della professoressa Maria Teresa Grassi, 62 anni, docente di Archeologia romana e delle Province romane presso l’Università degli Studi di Milano, direttrice degli Scavi di Bedriacum e della Missione Archeologica Italo-Siriana di Palmira. La docente è spirata sabato pomeriggio nella sua abitazione di Milano. Lo scorso mese di giugno aveva manifestato i primi segni di una malattia che l’ha poi costretta a diverse terapie ed interventi, tra alti e bassi, fino all’epilogo più triste.

Lo scorso anno il consiglio comunale di Calvatone, all’unanimità, conferì alla studiosa la cittadinanza onoraria «per avere, con il proprio lavoro di ricerca ultratrentennale sul territorio e per la dedizione dimostrata nei confronti della nostra comunità, reso Calvatone ed in particolare il sito archeologico di Bedriacum un centro culturale e di studio riconosciuto, sia a livello nazionale che internazionale. Per il prestigio dalla stessa conseguito in Italia e all’estero attraverso l’insegnamento e l’incessante opera di studio che le hanno permesso, anche per merito delle sue doti umane e di propensione verso i giovani, di raggiungere risultati di assoluto rilievo scientifico e culturale».

“Una grave perdita per la nostra comunità”, dice il sindaco Valeria Patelli. “Maria Teresa era una di noi”.