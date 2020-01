«Scuole Plastic Free»: agli alunni 1500 borracce in alluminio

CASALMAGGIORE (26 gennaio 2020) - Nel corso dei prossimi dieci giorni ai 1300 studenti degli Istituti comprensivi Marconi e Diotti di Casalmaggiore verranno distribuite borracce ecologiche in alluminio, grazie all’idea del consigliere comunale Alberto Fazzi, sostenuta dal Comune e realizzata dalla Marcegaglia, sotto il titolo di «Scuole Plastic Free». «È una bellissima iniziativa che va nella direzione della salvaguardia dell’ambiente e che spinge a tenere comportamenti corretti», ha osservato ieri, in sala consiliare, il sindaco Filippo Bongiovanni. Presenti i ragazzi della terza F della media Diotti. «Abbiamo avuto il suggerimento dal consigliere Fazzi del Listone e il pieno appoggio dell’ingegner Roberto Ferrari, membro del consiglio di amministrazione della Marcegaglia e Chief Operating Officer della Divisione Tubi», ha aggiunto il primo cittadino. Fazzi ha spiegato di essere stato stimolato dagli scioperi del clima: «Sono andato a parlare con l’ingegner Ferrari che ha compreso subito il senso dell’iniziativa. La plastica monouso può essere sostituita da queste borracce in alluminio, della capienza di mezzo litro». Sui contenitori sono impressi i loghi di Comune e Marcegaglia e la scritta «Let’s Save the World together», «Salviamo insieme il mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO