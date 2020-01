Oltrefossa, accademici del gioco a Venezia

FOSSACAPRARA (26 gennaio 2020) - L’associazione Oltrefossa protagonista a Palazzo Ducale di Venezia con la sua sagra di fine agosto. È successo venerdì e ieri nell’ambito del seminario «Tocatì. Un patrimonio condiviso. Le giornate dell’immateriale, incontro tra comunità ludiche, Istituzioni nazionali, Ufficio Scolastico Territoriale e Regionale e Università».

L’obiettivo dell’iniziativa è l'inserimento del gioco tradizionale, inteso come patrimonio immateriale, nel registro delle buone pratiche UNESCO. Oltrefossa è stata invitata a partecipare ai lavori per la capacità di aver ricreato una comunità aperta intorno al gioco, durante la «Sagra di Fossa», organizzata ogni quarto fine settimana di agosto e riconosciuta a pieno titolo come «Comunità ludica». Ma chi sono le comunità ludiche? Comunità che sopravvivono in piccoli paesini, villaggi, frazioni al di fuori quindi dalle grandi aree urbane. Comunità che adottano regole non scritte e costruiscono i loro strumenti di gioco con metodi artigianali utilizzando materiali del luogo.

