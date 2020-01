Al mercatino del Germani si paga con sorrisi e abbracci

CINGIA DE' BOTTI (26 gennaio 2020) - Alla Fondazione Germani arriva un mercato particolare dove le monete utilizzate per fare acquisti sono il sorriso, l'abbraccio o la carezza. Si tratta di un'opportunità importante per i Residenti della struttura per fare shopping, per realizzare piccoli desideri o semplicemente guardare, fare due chiacchiere, scambiare opinioni, confermando l'importanza di costruire legami e tessere trame di vita. Dopo una prima edizione sperimentale, vista la risposta entusiasta in termini di affluenza non solo dei Residenti ma anche di molti famigliari e visitatori, il giorno 29 gennaio dalle ore 14,30 alle ore 17,00 si replicherà l'appuntamento con il mercato.

