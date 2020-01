Fuoristrada con ribaltamento: solo spavento per madre e figlie

DOSOLO (25 gennaio 2020) - Paura questa mattina per una mamma e le figlie di 13 e 16 anni, di Viadana. Intorno alle 7,50, alla guida di una Citroen Xara, la donna, proveniente dalla rotatoria di Correggioverde, stava per imboccare il ponte tra Dosolo e Guastalla per portare le figlie a scuola nella cittadina reggiana quando ha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada, ribaltandosi. Sul posto sono giunte due autoambulanze da Guastalla e una della Croce Verde di Viadana. Mamma e figlie sono state condotte all’ospedale in codice verde. Nulla di grave, spavento a parte. Intervento dei carabinieri di Marcaria. Presenti anche i vigili del fuoco di Viadana.

