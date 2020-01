Controlli antidroga dei carabinieri cinofili

VIADANA (24 gennaio 2020) - Continua la battaglia da parte dei carabinieri contro lo spaccio e l’utilizzo di stupefacenti. Questa mattina i militari della Compagnia di Viadana, unitamente al nucleo carabinieri cinofili di Bergamo, hanno effettuato numerosi controlli nel piazzale della Libertà, ritrovo di diversi giovani prima dell’inizio delle lezioni nei vari istituti di istruzione. Il cane labrador 'Gloom', che ha attirato l’attenzione e la simpatia di tutti i ragazzi, ha effettuato diversi passaggi anche sui pullman in arrivo dai Comuni limitrofi, per verificare che non vi fossero tracce di sostanze stupefacenti. Anche il centro cittadino, particolarmente affollato visto il mercato settimanale, è stato perlustrato, e numerose persone sono state controllate dai militari.

