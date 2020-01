Giornata della Memoria, musica ebraica sui binari

PIADENA DRIZZONA (24 gennaio 2020) - Iniziative importanti in vista del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. Domenica, alle 16.30, nell’ambito del Platina International Music Festival promosso dal Comune di Piadena Drizzona, dal Rotary Club Piadena Oglio Chiese e da L’Accademia, alla stazione ferroviaria di Piadena si terrà un concerto diretto da Roberto Solci. In programma brani ebraici, come «Hebrew Melody» di Joseph Achron e Nigun di Ernest Bloch, con Andrea Rinaldi (violino) e Roberta Bambace (pianoforte), «Prayer» di Bloch, con Luca Truffelli (flauto) e la Bambace. In programma anche la «Symphony of Memory» (Sinfonia della memoria), versione 2019 per violino solista e piccola orchestra di fiati con pianoforte di Solci, con Rinaldi (violino solista), Bambace (pianoforte), Truffelli (flauto), Fulvio Barontini (oboe), Maurizio Rossi (clarinetto in Sib), Stefano Miglioli (fagotto), Alberto Bardelloni (tromba), Roberto Micheli (corno in fa), Matteo del Miglio (trombone). Direttore Solci. In programma «Kaddish» di Maurice Ravel, «Portrait of Woman» (Ritratto di donna) di Solci.

