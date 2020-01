Truffa e sostituzione di persona, 44enne denunciato

VIADANA (22 gennaio 2020) - Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Viadana hanno denunciato un 44enne nato in Romania e residente a Viadana, per truffa e sostituzione di persona. L’uomo, infatti, presentando dei documenti contraffatti e sostituendosi ad un 50enne rumeno residente a Casalmaggiore, sottoscriveva un finanziamento di quasi 20 mila euro. I militari, dopo la denuncia della vittima che si era vista recapitare ingiunzioni di pagamento, sono risaliti in breve tempo all’identità del truffatore e l’hanno così deferito all’autorità Giudiziaria di Mantova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO