Vibi Sprayers chiusa: «Ma pagherò i dipendenti»

PIADENA DRIZZONA (22 gennaio 2020) - «In definitiva posso dire che è stato il mercato cinese, con i suoi prezzi stracciati, a provocare la nostra chiusura. Nel nostro settore adesso vengono richiesti prodotti o di bassa e bassissima oppure di altissima qualità. Chi sta nel mezzo, con merce di buona qualità come la nostra, fa fatica ad andare avanti». Andrea Palastrelli, titolare della Vibi Sprayers, azienda con sede in via Altobello Ferrara 1/3 avviata nel 1991, in continuità con la storica azienda Volpi & Bottoli, spiega perché alla fine dello scorso anno ha dovuto assumere la decisione di licenziare i cinque dipendenti della sua ditta, specializzata in attrezzature manuali come pompe a zaino, pompe a pressione, sistemi per tinteggiare, solforatrici e soffietti, attrezzature motorizzate come atomizzatori, soffiatori, motopompe da irrigazione e irrorazione e pompe elettriche, ma anche lance ad alta e bassa pressione, spruzzatori e ugelli. «Abbiamo cessato la produzione — osserva Palastrelli —, ma la commercializzazione proseguirà almeno fino alla fine di febbraio, perché abbiamo ancora diversi ordini da smaltire. Me ne occuperò io personalmente con un altro dipendente. Poi chiuderemo in via definitiva».

L’imprenditore precisa di non essere intenzionato a portare i libri contabili in Tribunale. «Provvederemo con i nostri mezzi a pagare l’ultimo stipendio e il trattamento di fine rapporto ai dipendenti e a saldare quanto dovuto a banche e fornitori — assicura Palastrelli —. Peraltro, aggiungo che il nostro capannone è in vendita e se qualcuno è interessato alla sua acquisizione si faccia pure avanti».





