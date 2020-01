Marubino, premiata la sagra

CASTELDIDONE (22 gennaio 2020) - La Sagra del Marubino ha ottenuto il riconoscimento di «Sagra di qualità», una certificazione rilasciata dall’Unione Nazionale Pro Loco (Unpli) per identificare le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione e che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. Salgono così a 49 le «Sagre di qualità» riconosciute nelle prime due edizioni. Alle 21 manifestazioni tenute nel 2018 e insignite del riconoscimento lo scorso anno, si aggiungono le 28 organizzate nel 2019, in 13 diverse Regioni, premiate nel corso della cerimonia tenuta lunedì al Senato. Per Casteldidone erano presenti Antonello Delvò, presidente della Pro loco, Filippo Morsolini, consigliere del sodalizio, e in rappresentanza del Comune e del sindaco Pierromeo Vaccari, Lorenzo Mariotti, con fascia tricolore. La Pro loco organizza a fine agosto la sagra dedicata alla deliziosa pasta ripiena: 120 mila marubini vengono divorati in cinque giorni.

