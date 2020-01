Polizia locale, ecco la nuova sede

CASALMAGGIORE (21 gennaio 2020) - Al termine dei lavori di ristrutturazione effettuati nelle scorse settimane al piano terra della ex pretura in via Saffi, la polizia locale di Casalmaggiore ha finalmente una sede adeguata alle sue esigenze. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta lunedì sera, volutamente in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. «Ci tenevo tanto a questo intervento — ha osservato il sindaco Filippo Bongiovanni —. La situazione richiedeva una riqualificazione ed una messa in sicurezza degli spazi e ringrazio la giunta, che mi ha sostenuto nell’intento. Questa operazione fa seguito ad altre sistemazioni, come quella dell’ufficio tecnico, che forse era messo anche peggio, quella del Centro Servizi al Cittadino, dell’Ufficio Ambiente, dell’Ufficio Cultura». Presenti al taglio del nastro, oltre agli agenti della polizia locale casalese con il comandante Silvio Biffi, il vicesindaco Giovanni Leoni con gli assessori Sara Manfredi e Gianfranco Salvatore, il presidente del consiglio comunale Pierfrancesco Ruberti e don Arrigo Duranti, rappresentanze dei carabinieri della stazione, della polizia stradale (con il comandante del distaccamento Rino Berardi), della protezione civile, della Croce rossa, dell’Associazione nazionale carabinieri, Guido Stradiotti, ex comandante della polizia locale Eridanus (che comprendeva tempo fa le Unioni Foedus, Municipia e Palvareta Nova e a Bozzolo) e l’ex agente di Palvareta Nova Pierangelo Stringhini. A loro è andato il ringraziamento del primo cittadino, che ha espresso la sua gratitudine per «gli sforzi notevoli» ai funzionari del Comune «Enrico Rossi, Franca Filipazzi e Uberto Ferrari», così come a Roberto Adorni, componente della Consulta Legalità e Sicurezza.

