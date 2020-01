Tasso alcolemico di quasi il doppio di quello consentito, denunciato

VIADANA (21 gennaio 2020) - Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Viadana hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza. Il 39enne, nato e residente a Viadana, era stato infatti fermato nella nottata precedente dai militari mentre era alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico di quasi il doppio di quello consentito, ed è quindi stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza.

