Fuori strada da brividi, feriti marito e moglie

SOLAROLO RAINERIO (20 gennaio 2020) - Uscita di strada alle 18 e 10 lungo la strada provinciale che collega Solarolo Rainerio a Recorfano, frazione di Voltido. Protagonista una Opel Mokka con a bordo marito e moglie di Solarolo: lui, A.B., 81 anni, lei, M.C., 80. La vettura procedeva da Solarolo in direzione di Recorfano quando, per cause in via di verifica, il conducente ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata proiettandosi sulla sua destra nel fosso a lato. La Opel ha finito la corsa girandosi di 180 gradi, con la parte anteriore rivolta verso Solarolo. Sul posto il personale della Padana Soccorso e della Croce Verde di Mantova, l'automedica dell'ospedale Oglio Po e i vigili del fuoco di Cremona, che hanno estratto la coppia dall'abitacolo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Torre de' Picenardi. I due feriti sono stati portati all'Oglio Po con codice giallo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, in attesa del recupero.