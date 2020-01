I misteri dell’archivio: «Riportiamo in vita la storia del paese»

TORRICELLA DEL PIZZO (21 gennaio 2020) - C’è l’elenco degli immigrati lavoratori nelle miniere di ferro dell’est della Francia, risalente al 1930, quello dei bambini mandati nelle colonie «elioterapiche» e il diploma di medaglia di bronzo conferito al Comune per la «campagna moschicida». C’è un po’ di tutto, ma soprattutto un sacco di curiosità nelle carte dell’archivio comunale, presentate domenica mattina, in sala consiliare, nell’ambito della quindicesima «Festa dal Pipèn». «Abbiamo intitolato questo appuntamento ‘Memoria è tesoro. La storia di Torricella del Pizzo nelle carte dell’archivio comunale’ perché riteniamo fondamentale salvaguardare le documentazioni che riflettono la vita del nostro paese», ha detto il sindaco Emanuel Sacchini introducendo la conferenza. «Il nostro archivio era «febbricitante» e abbiamo voluto evitare la dispersione della memoria rendendola fruibile a chi, magari, vorrà scrivere qualcosa attingendo a queste carte. Ringrazio la cooperativa Charta per il lavoro che sta svolgendo, per ora sulla documentazione che va dal 1866 al 1950. Proseguiremo poi a completare il riordino dell’archivio dal 1950 ai giorni nostri. Spero questo serva a fare in modo che non resti un ricovero polveroso di documenti».

