Marciapiedi, parcheggi selvaggi: 'Impossibile muoversi'

VIADANA (21 gennaio 2020) - Troppe automobili parcheggiate sui marciapiedi a discapito della sicurezza dei pedoni: a lanciare l’allarme sono alcune neo mamme che portano i loro bambini in giro con il passeggino. «Abito in via Lisbona e il momento peggiore è al venerdì, quando causa il mercato settimanale ci sono macchine in sosta ovunque», spiega una signora. «È impossibile muoversi con il passeggino sul marciapiede, sono costretta a stare in strada rischiando di essere investita visto che, naturalmente, il traffico è molto sostenuto». Un’altra mamma, abituata a passeggiare tra via XX Settembre e via Da Vinci, denuncia una situazione simile.

Se nelle strade adiacenti il centro storico il problema si concentra soprattutto nel giorno del mercato settimanale, è invece una costante in molte zone più periferiche, quelle prevalentemente residenziali. Qui, dove in passato sono stati costruiti condomini con molti appartamenti e pochi garage e posti auto privati, le macchine in sosta sui marciapiedi sono davvero tantissime, in particolar modo nelle ore serali e notturne quando i residenti sono tornati dal lavoro.

