Ruba una stufa per rivenderla, denunciato

SABBIONETA (20 gennaio 2020) - Nella giornata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Sabbioneta hanno denunciato un uomo, A.C. classe 1975, nato in provincia di Salerno e residente a Viadana, per il furto di un stufa avvenuto all’interno di una ditta qualche mese fa. L’uomo, infatti, nel mese di agosto, aveva effettuato un lavoro di svuotamento rifiuti e pulizia di un capannone a Bozzolo, zona industriale, e, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, avrebbe asportato una stufa per poi rivenderla, attraverso terzi, ad una famiglia indiana. I militari hanno quindi deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria di Mantova per furto.

