Incidente: tre feriti, grave una donna

CREMONA (19 gennaio 2020) - Grave incidente ad Asola nel quale sono rimaste ferrite tre persone. Sono gravi, in particolare, le condizioni di una donna per la quale si è reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale. Decisivo, per facilitare la tempestività dei soccorsi, è stato l'intervento di Antonello Sozzi, responsabile dell’elisuperficie per l’Aero Club di Cremona, che si è reso subito disponibile per facilitare le operazioni. L'aeroporto del Migliaro, operativo tutti i giorni 24 ore su 24, è una garanzia anche per l'intera comunità cremonese che può contare sull'importante presidio di sicurezza. Da lì, la donna è stata accompagnata in ambulanza al Maggiore, momentaneamente non abilitato all'atterraggio.

