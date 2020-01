La Vibi Sprayers chiude

PIADENA DRIZZONA (19 gennaio 2020) - Il 2020 si apre con la notizia della cessazione dell’attività da parte della «Vibi Sprayers srl», azienda con sede in via Altobello Ferrara 1/3 avviata nel 1991, in continuità con la storica azienda «Volpi & Bottoli». La ditta - specializzata in attrezzature manuali come pompe a zaino, pompe a pressione, sistemi per tinteggiare, solforatrici e soffietti, attrezzature motorizzate come atomizzatori, soffiatori, motopompe da irrigazione e irrorazione e pompe elettriche, ma anche lance ad alta e bassa pressione, spruzzatori e ugelli - è rimasta in funzione fino a venerdì 17 gennaio. I cinque dipendenti(due impiegate, due operai e una responsabile del magazzino) il 2 dicembre scorso, hanno ricevuto la lettera di licenziamento. Fino a dicembre gli stipendi sono sempre stati pagati regolarmente ai dipendenti. Resta da definire l’erogazione del trattamento di fine rapporto e della mensilità relativa al mese in corso. L’intendimento della proprietà, a quanto si è appreso da fonte sindacale, è portare i libri in tribunale per richiedere il fallimento dell’azienda.

