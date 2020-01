Con l'auto sotto il trattore, marito e moglie miracolati

VIADANA (17 gennaio 2020) - E' di due feriti, marito e moglie, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 11,50 in via Scipiona, a Salina di Viadana. I coniugi - lui 83 anni, lei 74, residenti a Salina - viaggiavano a bordo di una Fiat Panda vecchio modello, in direzione di Salina, quando sono entrati in collisione con un trattore Same Buffalo 120 condotto da un 69enne che procedeva in direzione opposta. La vettura è finita sotto il mezzo agricolo. La signora è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo della Panda, mentre il marito è rimasto incastrato sotto il tettuccio ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Viadana per estrarlo. Illeso il conducente del trattore di Casaletto di Viadana.

Sul posto sono intervenute due autoambulanze, una della Croce Verde di Viadana e una della Padana Soccorso, l'automedica dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore e anche un elicottero giunto dagli Spedali Civili di Brescia, rimasto però vuoto. I due feriti sono stati portati con codice giallo all'Oglio Po per ferite di media gravità.

