Su Gallera fuoco di fila bipartisan

CASALMAGGIORE (16 gennaio 2020) - Un auditorium Santa Croce stracolmo, questa sera, ha assistito al consiglio comunale chiesto e ottenuto dalla minoranza di centrosinistra per ottenere chiarimenti sulla sanità dell’Oglio Po. Incontro che ha avuto un deciso alleato nel sindaco leghista Filippo Bongiovanni che senza troppi peli sulla lingua ha rincarato la dose dell’intervento introduttivo del consigliere Annamaria Piccinelli di Cnc. Una posizione univoca e compatta poi confermata dal documento comune approvato all’unanimità che ha posto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, a un fuoco di fila bipartisan. In seduta pubblica è stato possibile un confronto che non ha certamente azzerato le distanze ma che ha potuto mettere dei punti fissi. «Dobbiamo accompagnarci nella verifica di quanto fatto e di quanto, invece, resta ancora da fare. Non nego criticità e ritardi ma la strada è quella giusta», ha sottolineato Gallera. Innanzitutto, una promessa solenne. «Il pronto soccorso dell’Oglio Po resterà aperto 24 ore, proprio come adesso». Sollievo in sala, ma i mal di pancia sulla situazione generale non sono certamente svaniti.

