CASALMAGGIORE (16 gennaio 2020) - Le prime ad arrivare, davanti all’Auditorium Santa Croce, intorno alle 19, sono state le forze dell’ordine: carabinieri di Casalmaggiore (tra militari in divisa e quelli in borghese del nucleo operativo), Rivarolo del Re, Scandolara Ravara, polizia di Cremona tra agenti in divisa e della Digos, polizia locale di Casalmaggiore: parecchi uomini. Poi la piazza si è gradualmente animata. Verso le 19.45, sul listone, le prime presenze per il flash mob organizzato dal Circolo Rive Gauche. Poi si è formato uno schieramento con gli striscioni: «Nessuno è periferia», diceva uno. «No tagli ai due ospedali», il testo di un altro. «Difendiamo il nostro territorio». E poi un invito: «Assessore Gallera il punto nascita va riaperto». E un altro: «Basta tagli». L’assessore Gallera è arrivato alle 20.45. Polemiche sull'Auditorium insufficiente a ospitare tutte le persone che volevano partecipare all'incontro.

