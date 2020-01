Atleti trapianti: la nazionale di calcio dal Quirinale

VIADANA (17 gennaio 2020) - Una grandissima emozione, ci siamo tutti commossi, me compreso che normalmente sono piuttosto freddo. Ho visto tante lacrime scendere sui visi di chi c’era». Parole toccanti quelle di Cristian Avanzi, protagonista ieri mattina al Quirinale della visita della Nazionale di calcio trapiantati. Squadra che nello scorso ottobre si è laureata campione d’Europa e che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto personalmente conoscere e ringraziare. «Quei lunghissimi corridoi affrescati, i corazzieri, le opere d’arte e la straordinaria solennità del luogo — racconta Cristian — mi rimarranno impressi per sempre. Ma l’incontro con il Presidente è stato davvero unico». Insomma, una giornata da vip che rimarrà nella storia di tutti questi ragazzi che delle loro difficoltà di salute hanno fatto un punto di forza e di coraggio nell’affrontare la vita. «Sono momenti che ti danno una carica determinante — conclude Cristian — per porsi davanti a nuove sfide con animo sereno e positivo».

