Oglio Po: "Sanità territoriale, garanzie da Gallera"

CASALMAGGIORE (16 gennaio 2020) - È prevista una massiccia partecipazione — sia istituzionale che della cittadinanza — al consiglio comunale convocato per le 20.30 di oggi nell’auditorium Santa Croce di Casalmaggiore con all’ordine del giorno un unico punto — «Presidio Ospedaliero Oglio Po e la sanità nell’ambito distrettuale». Ospite principale, com’è noto, sarà l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera (Forza Italia).

In considerazione della quantità di persone attese, la polizia locale di Casalmaggiore ha emesso una ordinanza con cui dispone che dalle 19.30 alla mezzanotte sia consentita la sosta in piazza Garibaldi nella parte interna (il Listone).

