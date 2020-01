Patelli: «Scuole priorità del nostro mandato»

CALVATONE (16 gennaio 2020) - «Le nostre due scuole - dell’infanzia e primaria - sono sempre state una eccellenza e la nostra priorità come amministrazione comunale è, ovviamente, tenerle aperte ma, al contempo, continuare a garantirne la qualità, con i servizi offerti alle famiglie». Il sindaco di Calvatone Valeria Patelli riassume le iniziative che il Comune ha messo in campo per aiutare mamme e papà. E rispetto all’ipotesi di realizzazione di una nuova grande scuola di riferimento per tutto il territorio dell’Aci 12 (Calvatone, Tornata, Piadena Drizzona, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese, Pessina Cremonese), di cui si sta già iniziando a parlare da qualche mese, non chiude la porta: «Però, al momento - osserva -, io non posso fare nulla di diverso da quel che faccio, garantendo al massimo la presenza delle scuole nel paese. Finché non ci sarà una alternativa che vada bene alle famiglie come amministrazione comunale continueremo ad impegnarci al massimo perché il servizio scolastico prosegua sugli stessi attuali binari di efficienza. In futuro si vedrà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO