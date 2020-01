Camion abbatte un palo e finisce nel fosso

RIVAROLO MANTOVANO (14 gennaio 2020) - Disagi al traffico stamattina per un autoarticolato che è finito nel fosso, sulla strada provinciale che collega Rivarolo a Cividale Mantovano. L’autista rimasto illeso, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Canneto sull’Oglio, ha permesso il controllo del mezzo che ha abbattuto un palo della luce e finito la sua corsa nel fossato.

