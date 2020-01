«Io, SS per un giorno, protagonista nel film per la tv»

SABBIONETA/BOZZOLO (14 gennaio 2020) - «È stata un’esperienza sicuramente fuori dall’ordinario, divertente ma allo stesso che ti fa capire la mole di lavoro che c’è dietro a un prodotto televisivo o a un film. Sono curioso di vedere la resa televisiva di una scena molto cruenta». Paolo Sordiglioni, 47enne di Bozzolo, è una delle comparse scelte per «La guerra è finita», la fiction di Rai Uno la cui prima puntata è andata in onda ieri sera e con le altre tre previste nei prossimi tre lunedì. Una parte di essa è stata girata anche a Sabbioneta, location scelta per alcuni angoli che richiamavano il periodo immediatamente successivo la Seconda guerra mondiale, come ad esempio gli spazi antistanti la chiesa di San Rocco, a due passi da piazza Ducale. L’esperienza di Sordiglioni è iniziata a metà giugno con i provini a Sabbioneta.

